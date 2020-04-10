Роскосмос приостанавливает космическое сотрудничество с другими странами

Международные космические проекты заморожены из-за пандемии коронавируса.

Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, глава Роскосмоса рассказал о том, как коронавирус повлиял на работу космической отрасли. Так, по словам Рогозина, Роскосмос временно приостановил международное сотрудничество по космическим проектам.

Из-за пандемии коронавируса и банкротства компании OneWeb под угрозой срыва оказались 9 из 33 космических запуска этого года. Закрыт космодром Куру во Французской Гвиане, с которого Россия производит запуски "Союзов" со спутниками. Приостановлен совместный с Европейским космическим агентством проект по исследованию Марса, а запуск аппарата ExoMars отложен до 2022 года.

Тем не менее, Рогозин сообщил, что из всех мировых космических агентств, только Роскосмос продолжает работать, все остальные остановили деятельность из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 9 апреля на Международную космическую станцию отправилась 63-я экспедиция, в составе российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Кристофера Кэссиди.