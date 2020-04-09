«Союз МС-16» доставил на МКС участников 63-й экспедиции

Международный экипаж 63-й экспедиции, с позывным «Иркуты», прибыл на МКС.

Фото: КЦ «Южный»/Роскосмос

Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-16» доставил на МКС 63-ю экспедицию, в состав которой были включены космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, для которого этот полет стал первым, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. «Союз МС-16» стартовал с площадки No 31 космодрома Байконур 9 апреля 2020 года в 11:05:06 мск, а спустя всего 6 часов полета состыковался с модулем «Поиск» российской части МКС. Стыковка осуществлялась автоматически и произошла в 17:13:21 мск.

Запуск космического корабля «Союз МС-16» к МКС был осуществлен при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а», для которой этот пуск стал первым с пилотируемым аппаратом семейства «Союз МС» и людьми. Главным отличием новой ракеты, которая сменила «Союз-ФГ», стала цифровая система управления, разработанная российскими специалистами НПО автоматики в составе «Роскосмоса».