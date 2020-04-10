Кремль: сделка ОПЕК+ состоялась

Владимир Путин остался доволен состоявшимися переговорами ОПЕК+.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие переговоры стран-членов ОПЕК+ по нефти. Так, по его словам, в Кремле, безусловно, считают сделку состоявшейся, а президент России Владимир Путин доволен прошедшими переговорами и считает встречу положительной. Также в Кремле положительно оценивают и присоединение к итоговому документу заседания ОПЕК+ Мексики, которая ранее не согласилась со своей квотой в общем объеме сокращения добычи нефти, пишет ТАСС.

Напоминаем, что ранее, страны-члены ОПЕК+ пришли к соглашению по снижению объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.