Минздрав: коронавирус можно диагностировать без тестов

Заболевание имеет характерную клиническую картину.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что врачи, которые непосредственно работают с инфицированными коронавирусом, могут определить наличие у человека COVID-19 еще до того, как придет результат тестирования. Диагностировать коронавирус без тестов возможно из-за того, что заболевание имеет характерную только для COVID-19 клиническую картину, пишет RT.

Напомним, что Минздрав уже перечислял все возможные симптомы коронавируса, основными среди которых являются повышение температуры тела, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка, сильная утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке.