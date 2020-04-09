В Минздраве перечислили все возможные симптомы коронавируса

Инкубационный период коронавируса составляет до 14 дней, в средем 5-7 суток.

Специалисты Минздрава перечислили все симптомы коронавирусной инфекции. Так, согласно новым рекомендациям, выпущенным ведомством, человек может подозревать у себя наличие коронавируса в случае:

сухого кашля (данный симптом наблюдается в 80% случаев);

одышки, которая развивается и достигает наиболее тяжелых форм через 6-8 дней (наблюдается в 55% случаев);

повышенной утомляемости (зафиксирована в 44% случаев);

ощущения заложенности в груди (меньше 20%).

Также, к довольно частым симптомам коронавируса отнесены боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса и признаки конъюнктивита. А вот такие симптомы, как боль в мышцах, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение, могут присутствовать в начале инфицирования, еще до повышения температуры тела, пишет РБК.