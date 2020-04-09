Правительство может ограничить рост цен на продукты

Мишустин поддержал предложение единоросов о создании механизма заморозки цен в условиях эпидемии коронавируса.

Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштей рассказал, что во время встречи премьер-министра страны Михаила Мишустина с партией "Единая России", премьер поддержал выдвинутое предложение о заморозке цен на продукты. Так, Мишустин считает, что необходимо ввести механизм регулирования цен, по крайней мере на некоторые виды товаров, таких, как, например, лекарства, продукты и товары первой необходимости, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в России могут подорожать некоторые виды продуктов. Речь шла о консервах, кофе, гречке, сахаре и рыбе. Причем повышение цен может составить от 5 до 20%.