В России усилят контроль за гражданами, соблюдающими карантин
Глава России Владимир Путин подписал распоряжение об усилении контроля за гражданами, соблюдающими карантин.
Президент поручил принять более жесткие меры для контроля тех граждан, которые вернулись из стран с плохой обстановкой по коронавирусу и вынуждены соблюдать карантин в домашних условиях. Контролировать соблюдение карантина, согласно распоряжению президента будут сотрудники МВД и Росгвардии. Также, документ предписывает усилить меры по соблюдению правопорядка в тех организациях, которые непосредственно участвуют в борьбе с распространением коронавируса, пишет РБК.
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