Владимир Путин распорядился увеличить производство антисептиков и аппаратов ИВЛ

Производство и закупки нужно осуществлять, учитывая различные сценарии распространения коронавируса.

Глава РФ Владимир Путин распорядился нарастить производство, закупку, поставку и резервы дезинфицирующих средств, медицинских изделий, аппаратов ИВЛ, а также лекарств для лечения COVID-19. Соответствующее распоряжение было адресовано Минпромторгу. Полный перечень поручений главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

Кроме этого, в поручении речь идет об обеспечении нужного объема аппаратов искусственной вентиляции легких, их комплектующих и лекарств для лечения COVID-19, а также препаратов списка стратегически значимых и жизненно важных и необходимых лекарств.

Уточняется, что наращивание производства и закупки необходимо осуществлять с учетом всевозможных сценариев распространения коронавируса.

Путин также поручил еженедельно отчитываться о ситуации, ответственным был назначен министр Денис Мантуров.