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Русский космос

Эксперты оценили влияние COVID-19 на экономику России

10.04.2020 10:28
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Эксперты оценили влияние COVID-19 на экономику России

Падение ВВП России по итогам года может составить 10-11% при худшем сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса.

Эксперты международной консалтинговой компании McKinsey & Company оценили, каким будет влияние коронавируса на экономический рост России. По данным специалистов, которые представлены в обзоре «Влияние COVID-19 на российскую экономику», в том случае, если с распространением инфекции удастся справиться относительно быстро, то потери ВВП по итогам года могут составить 3,8%. Если же остановить COVID-19 быстро не получится, то мировая экономика покажет падение более чем на 5%, а годовой ВВП России снизится на 10-11%, пишет РБК.

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