Известия: Правительство осуществило покупку Сбербанка

Общая сумма проведенной сделки составила 2,14 трлн рублей.

Согласно информации, полученной Известиями от федерального чиновника, 9 апреля Правительство провело сделку по покупке пакета акций Сбербанка. Общая сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд рублей меньше первоначально заявленной стоимости предназначенных к покупке акций. Данную информацию изданию подтвердили еще два источника из правительственных кругов.