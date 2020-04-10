Минобороны Чехии объяснило отказ передать снесенный памятник Коневу России

Прага снесла памятник маршалу С.И.Коневу 3 апреля.

Министерство обороны Чехии ответило на запрос главы Минобороны России Сергея Шойгу о передаче российской стороне снесенного памятника маршалу СССР Ивану Степановичу Коневу. По словам представителя чешского ведомства, памятник им не принадлежит, он находится в ведении муниципалитета района Прага-6.

Напомним, что 3 апреля в Праге снесли памятник маршалу Советского союза И.С.Коневу. Глава Минобороны России Сергей Шойгу обратился к военному ведомству Чехии с просьбой вернуть памятник в Россию, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника преступлением и пообещала, что Россия ответит на данные преступные действия, пишет Лента.ру.