Захарова ответила на статью о бесполезной российской помощи Италии

Мария Захарова усомнилась в достоверности фактов, приведенных в статье итальянского издания La Stampa о неэффективной российской помощи.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала статью, опубликованную в итальянском издании La Stampa о том, что 80% поставляемого оборудования из России для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией оказались бесполезными и неэффективными. Она отметила, что газета не называет свои источники, а значит нельзя утверждать, что приведенные в статье факты являются достоверными, пишет "Газета.ру".