Страны ОПЕК+ начали саммит по стабилизации рынка нефти

Стороны планируют обсудить вопросы, связанные с сокращением нефтедобычи и стабилизацией рынка.

Страны-участницы ОПЕК+, при участии Российской Федерации, Саудовской Аравии и некоторых государств, не входящих в альянс, начали саммит в формате видеоконференции. Стороны планируют обсудить вопросы, связанные с сокращением нефтедобычи и стабилизацией рынка из-за распространения новой коронавирусной инфекции по всему миру. Отмечается, что встреча будет закрыта для прессы.

В четверг, 8 апреля, источник агентства РИА Новости сообщил, что в саммите могут принять участие страны, не входящие в ОПЕК+. В частности, речь идет о таких государствах, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Аргентина, Норвегия, Колумбия, Великобритания, Бразилия, Индонезия, Египет, Эквадор, Чад, Тобаго и Тринидад, однако ясности по их участию нет.