Минэнерго: Россия пойдет на сокращение добычи нефти

Российская сторона может согласиться на сокращение добычи на 14% от уровня первого квартала текущего года.

По словам представителя Минэнерго России, которые приводит ТАСС, российская сторона может согласиться сократить добычу нефти в рамках сделки со странами ОПЕК+ для того, чтобы стабилизировать рынок. Снизить добычу страна готова на 14% от уровня первого квартала 2020 года, что составляет, примерно, 1,6 млн баррелей в сутки. Однако, Россия готова пойти на уступки и внести свой вклад в общее сокращение нефтедобычи в размере 10 млн баррелей в сутки только в том случае, если все страны-участницы пропорционально сократят объемы добычи.