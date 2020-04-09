Эксперты рассказали об опасностях дезинфекции и иммунитете к COVID-19

Российские врачи рассказали об опасности дезинфицирования хлором в домашних условиях и опровергли утверждения об иммунитете к коронавирусу у перенесших корь или ветрянку.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович ответил на вопрос о том, имеют ли люди, перенесшие корь или ветрянку, иммунитет к коронавирусу. В беседе с "Пятым каналом" он категорически опроверг подобное утверждение, подчеркнув, что все заявления о том, что люди перенесшие корь или ветрянку или другие вирусные заболевания имеют меньше шансов инфицироваться коронавирусом являются ложными и не имею под собой никаких оснований.

Важное предупреждение поступило от врача-терапевта высшей категории и токсиколога Алексея Водовозова, который напомнил россиянам о вреде хлора. В нашей стране хлорка является одним из популярных средств дезинфекции. Тем не менее, токсиколог напомнил о вреде хлора для здоровья людей. При дезинфекции помещений с помощью хлорки необходимо работать в защитной маске и перчатках, чтобы исключить попадание в легкие ядовитых паров хлора и химического ожога рук, а после процедуры необходимо оставить обработанное помещение и организовать проветривание. Однако, в условиях самоизоляции сделать это категорически невозможно, поэтому, в домашних условиях эксперт советует использовать другие, более щадящие дезинфекторы, передает РИА Новости.