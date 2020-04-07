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Русский космос

В России могут подорожать продукты

07.04.2020 10:48
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В России могут подорожать продукты

Подорожание может составить порядка 20%.

По данным Руспродсоюза, которыми в ведомстве поделились с Известиями, поставщики продуктов питания предупредили о повышении закупочных цен на продовольственные товары. Речь идет о таких продуктах, как хлебобулочные изделия, макароны, специи, кофе, сахар и рыба. По предоставленной информации повышение может составить от 5 до 20% в зависимости от категории товара.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что в настоящее время все крупные торговые сети стараются сдержать повышение цен, особо отметив стремление сетей сохранить цены на такие социально значимые продукты, как, например, хлеб.

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В России выросли цены на лимоны, имбирь и чеснок
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