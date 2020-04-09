Медики выявили 1459 новых случаев заражения COVID-19

За сутки количество случает инфицирования коронавирусом в России достигло 1459 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России, за минувшие сутки медики зафиксировали 1459 случаев инфицирования коронавирусом, причем 857 заразившихся выявлено в столице. Общее количество зараженных в стране достигло 8672 человек, 698 человек выздоровели, а 76 скончались.