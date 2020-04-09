Мишустин: коронавирус нанес бюджету серьезный удар

Премьер заявил, что страна недополучит "серьезное количество доходов", включая и нефтяных, из-за коронавируса.

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что в связи сложившейся в мире и России обстановкой с распространением коронавируса, российский бюджет недополучит "серьезное количество доходов", как нефтяных, так и прочих. Это, по словам премьера, является "серьезным ударом" по бюджету. Тем более, что принятые правительством антикризисные меры для оказания поддержки гражданам и бизнесу придется расширить. В сложившейся ситуации, правительству придется "все объективно спланировать", чтобы обеспечить наполнение федерального и региональных бюджетов и оказать помощь населению и предпринимателям, пишет РИА Новости.