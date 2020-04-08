Президент дал новые поручения из-за коронавируса

08.04.2020 16:51 Комментарии

Выступая с новым обращением к гражданам России по ситуации с коронавирусом в стране, глава государства Владимир Путин дал новые поручения.

Основными поручениями главы России Владимира Путина, которые должны обеспечить помощь гражданам и бизнесу в связи с распространением в России коронавирусной инфекции, являются следующие: Минфину поручается оказать помощь регионам в более эффективном распределении средств на борьбу с коронавирусом.

Предоставление российским медикам повышенных страховых гарантий, таких, какими пользуются военные.

Назначение спецвыплаты в размере от 25 до 80 тысяч рублей медперсоналу, который борется с коронавирусом.

Правительству и Банку России поручается разработать дополнительные меры по поддержке бизнеса для того, чтобы сохранить занятость и зарплаты сотрудников. Срок поручения - 5 дней.

Составить перечень тех компаний , которые должны остановить деятельность. Всем остальным же разрешить работать.

Оказывать помощь преимущественно тем компаниям, которые максимально настроены на сохранение рабочих мест.

Разрешить родителям детей от 3 до 7 лет обходиться без предоставления необходимых справок для получения пособий и выплат.

Отсрочить на 6 месяцев страховые платежи всем представителям МСП.

Бизнесу необходимо мобилизовать усилия для сохранения компаний.

Кредитные каникулы должны стать более гибкими и охватывать большее число граждан и представителей бизнеса.

Гражданам потерявшим работу будут выделены пособия. Выплаты будут осуществляться в течение 3 месяцев, а их размер приравняют к МРОТ.

Тем семьям, где родители потеряли работу, будут выделены по 3 тыс. рублей на каждого ребенка, сообщает РИА Новости.