Президент дал новые поручения из-за коронавируса
08.04.2020 16:51
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Выступая с новым обращением к гражданам России по ситуации с коронавирусом в стране, глава государства Владимир Путин дал новые поручения.
Основными поручениями главы России Владимира Путина, которые должны обеспечить помощь гражданам и бизнесу в связи с распространением в России коронавирусной инфекции, являются следующие:
- Минфину поручается оказать помощь регионам в более эффективном распределении средств на борьбу с коронавирусом.
- Предоставление российским медикам повышенных страховых гарантий, таких, какими пользуются военные.
- Назначение спецвыплаты в размере от 25 до 80 тысяч рублей медперсоналу, который борется с коронавирусом.
- Правительству и Банку России поручается разработать дополнительные меры по поддержке бизнеса для того, чтобы сохранить занятость и зарплаты сотрудников. Срок поручения - 5 дней.
- Составить перечень тех компаний , которые должны остановить деятельность. Всем остальным же разрешить работать.
- Оказывать помощь преимущественно тем компаниям, которые максимально настроены на сохранение рабочих мест.
- Разрешить родителям детей от 3 до 7 лет обходиться без предоставления необходимых справок для получения пособий и выплат.
- Отсрочить на 6 месяцев страховые платежи всем представителям МСП.
- Бизнесу необходимо мобилизовать усилия для сохранения компаний.
- Кредитные каникулы должны стать более гибкими и охватывать большее число граждан и представителей бизнеса.
- Гражданам потерявшим работу будут выделены пособия. Выплаты будут осуществляться в течение 3 месяцев, а их размер приравняют к МРОТ.
- Тем семьям, где родители потеряли работу, будут выделены по 3 тыс. рублей на каждого ребенка, сообщает РИА Новости.
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