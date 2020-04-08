Число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,35 миллиона человек

Более 1,35 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусной инфекцией.

Такая информация представлена на сайте Всемирной организации здравоохранения, пишет russian.rt.

Сообщается, что количество зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире на данный момент составляет 1 353 361 человек, за время пандемии умерли 79 235 человек.

На текущий момент, согласно информации представленной на портале стопкоронавирус.рф, в РФ зарегистрировано 8 672 случая заболевания коронавирусом, 63 человека умерло, 580 выздоровело.