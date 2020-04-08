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Британские ученые разработали новый метод датировки керамики

08.04.2020 22:57
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Британские ученые разработали новый метод датировки керамики

Ученые из Бристольского университета в Великобритании разработали новый метод датирования керамики, позволяющий археологам с удивительной точностью датировать доисторические находки, найденные в разных уголках мира.

Новый метод датирования, подробно описан в статье ученых, представленной на страницах издания Nature.

Теперь он используется для датирования древних гончарных изделий, пишет phys.org.

Начиная с римского периода можно довольно точно определить дату. Но точное датирование керамики, найденной, например, на доисторических стоянках неолитических земледельцев, представляет большие затруднения.

И здесь на помощь приходит радиоуглеродное датирование (метод датирования органических материалов путем измерения содержания радиоактивного изотопа углерода 14С). До этого времени данный метод использовали для датировки костей или других органических материалов.

«Самый лучший и более точный способ датировать глиняные изделия - это датировать жировые остатки, абсорбированные в пористых стенках доисторических горшков», - отмечают специалисты.

Как работает метод

Хитрость заключается в том, чтобы изолировать отдельные жировые соединения от остатков пищи, оставленных после приготовления. Ученые объединили новые технологии ядерного магнитного резонанса высокого разрешения и масс-спектрометрии, чтобы разработать новый способ выделения жирных кислот и проверки их достаточной чистоты для точного датирования.

Затем команда должна была показать, что новый подход, дал такие же точные даты, как и данные материалов, обычно датируемых археологией. Специалисты исследовали жировые остатки в древних глиняных горшках, обнаруженных в Британии, Европе и Африке, с уже известной точной датировкой, возраст изделий был до 8000 лет.

В результате новый метод «сработал» невероятно точно.

«Новый метод датирования керамики является несомненным прогрессом для археологического сообщества. Его использование позволит получить важную информацию о нашем доисторическом прошлом», – отмечают ученые.

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