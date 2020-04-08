Празднование Дня космонавтики перенесут на осень

В Роскосмосе подтвердили перенос празднования Дня космонавтики.

В связи с распространением на территории России коронавирусной инфекции руководство Роскосмоса приняло решение перенести празднование Дня космонавтики на осень. Торжественные мероприятия посвященные празднику, а также традиционная концертная программа состоятся, предположительно, 4 ноября, в день запуска первого искусственного спутника Земли, пишет ТАСС. Тем не менее, точная дата переноса еще официально не утверждена.