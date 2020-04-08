Правительство выделило 3,5 млрд рублей на поддержку туроператоров

Речь идет о возмещении затрат по невозвратным тарифам и вывозу россиян из-за рубежа.

Правительство выделило 3,5 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку туроператоров. В частности, будут возмещены затраты по невозвратным тарифам и связанные с организацией вывоза туристов из зарубежных стран, где наблюдается распространение коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение от 7 апреля 2020 г. № 909-р было опубликовано на официальном сайте правительства. Документ подписан главой правительства Михаилом Мишустиным.