В России ускорилась инфляция

По данным Росстата за прошедшую неделю инфляция ускорилась до 0,3%.

Специалисты Росстата сообщили о росте цен на продовольственные товары за период с 31 марта по 6 апреля. Так, рост потребительских цен на прошедшей неделе составил 0,3%, тогда как неделей раньше фиксировался рост в 0,2%. Согласно представленным данным, увеличилась цена на гречку, в среднем, на 3,5%, доходя до 5% в отдельных регионах. Сахар подорожал на 3,1%, овощи и фрукты прибавили в цене, в среднем, 1,3%. Причем самый высокий рост в цене показал лук, подорожав на 11,3%. Капуста увеличилась в цене на 5,3%, на 5,2% приросла цена на морковь, а огурцы и помидоры подешевели на 7,6% и 2,7% соответственно, сообщает АиФ.