Россияне получат обычную зарплату за нерабочие дни

За установленные в России нерабочие дни с 4 по 30 апреля, все работающие получат свою обычную зарплату.

Роструд напомнил россиянам, что хотя дни с 4 по 30 апреля в стране объявлены нерабочими, все сотрудники, которые участвуют в трудовой деятельности, получат свою обычную месячную зарплату. Речь об увеличенных выплатах не идет, так как нерабочие дни установлены с оговоркой, что зарплаты сохраняются на прежнем уровне. Вознаграждение, определяющееся нормативным актом работодателя, положено только тем сотрудникам, которые работают сдельно, пишет РИА Новости.