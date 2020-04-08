Школам разрешили досрочно завершить учебный год

Учебные заведения смогут досрочно закончить учебный год, а часть программы перенести на сентябрь.

Специалисты Министерства просвещения разработали специальные правила по организации образовательного процесса в условиях распространения в стране коронавируса. Одним из пунктов документа учебным заведениям разрешается досрочно завершить год для учащихся с 1 по 8 классы и перенести часть программы на следующий учебный год в том случае, если ситуация с коронавирусом не нормализуется. Перенос программы смогут осуществить учебные заведения в тех регионах, эпидемиологическая обстановка в которых будет признана неблагоприятной, пишет РБК. При этом остальные учреждения смогут возобновить работу.