Новое обращение президента по коронавирусу

В своем новом обращении к граджанам из-за коронавируса, президент дал новые поручения.

Перед началом совещания с губернаторами, которое проходит в режиме телеконференции, президент России Владимир Путин обратился к гражданам в связи со сложившейся в стране ситуацией по коронавирусу. Президент дал новые поручения, а главной целью властей назвал защиту граждан в условиях эпидемии коронавируса, меры по сохранению занятости и доходов россиян, обеспечение стабильности экономики и, конечно, борьбу с инфекцией.