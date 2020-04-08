Президент выступит с речью перед совещанием с губернаторами

Совещание будет посвящено противодействию распространения COVID-19 в России.

Перед сегодняшним совещанием с губернаторами, глава России Владимир Путин выступит с "содержательной и объемной" речью. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Совещание пройдет в режиме видеоконференции и будет касаться тех мер, которые принимаются в стране для противодействия распространению коронавируса на территории страны, пишет Российская газета.