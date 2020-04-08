Российские предприятия переходят на четырехдневную рабочую неделю

Компании переводят своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю для спасения предприятий в условиях кризиса.

Российские компании принимают собственные антикризисные меры для спасения. Так, некоторые руководители принимают решение перевести своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, сократив расходы на выплату заработных плат. По информации полученной Ведомостями, сокращенный режим работы, предусматривающий четырехдневную рабочую неделю, установлен в компаниях "СИБУР", ОАО "РЖД", а также метрополитене Екатеринбурга.