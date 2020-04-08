Стресс-тесты для экономики: власти планируют проверку системообразующих компаний

Российскими властями были разработаны два стресс-сценария для тестов, которые будут использоваться при проверке системообразующих компаний.

О документе Минпромторга, в котором речь идет о стресс-сценариях, информирует РБК. Его подлинность была подтверждена собеседником из Минпромторга и федеральный чиновник. Условия, как отмечает издание, должны были разработать в Минэкономразвития. В задачи профильных ведомств при поддержке госбанков вошла организация стресс-тестирования подведомственных им стратегических компаний. Как уточнил федеральный чиновник, в Минэкономики говорят именно о стресс-сценариях, упоминаемых в документе Минпромторга.

О том, что российские системообразующие предприятия будут проходить стресс-тестирование, ранее информировал министр экономического развития Максим Решетников. Суть в том, что данные стресс-тесты продемонстрируют потенциальные проблемы компаний, и у каждой из них будет своя категория риска, которую будут присваивать банки. По итогу станет ясно, насколько предприятие сможет исполнять свои финансовые обязательства в течение двухлетнего периода, с 2020 по 2022 года.

Стоит отметить, что сценарные условия для стресс-тестов, по сути – это не прогнозы. Они нужны для оценки степени готовности предприятий в экстремальных условиях при возможных вариантах развития событий. То есть, в ходе стресс-тестирования Минэкономразвития будет выяснять степень уязвимости стратегических предприятий.