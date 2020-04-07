Около 1700 жителей Москвы лечатся от коронавируса дома

В столице около 1,7 тыс. москвичей лечатся от коронавируса на дому.

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Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она также заметила, что не у всех заболевших COVID-19 болезнь протекает в тяжелой форме. Те, у кого болезнь протекает в легкой форме, могут лечиться дома. Доктора следят за изменением их здоровья.

Более половины заболевших коронавирусом в столице – люди моложе 45 лет. На текущий момент, в городе зарегистрировано 5181 заболевших коронавирусной инфекцией, пишет rosbalt.ru.