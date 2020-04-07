Скворцова: до пика эпидемии коронавируса осталось 10-14 дней

Эпидемия достигнет пика через 10-14 дней, задержится на "плато" некоторое время, а потом пойдет на спад.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в ответ на вопрос президента России Владимира Путина в ходе совещания по коронавирусу, дала прогноз по достижению пика эпидемии в стране. По ее мнению, пик эпидемии COVID-19 в России наступит через 10-14 дней, после чего образуется некое "плато", на котором "мы продержимся некоторое время", а уже после этого эпидемия пойдет на спад, пишет РИА Новости. При этом она подчеркнула, что такое развитие ситуации возможно только при продолжении принимаемых мер и увеличении объемов тестирования людей.