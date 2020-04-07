Эксперт ответил на вопрос президента о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин задал вопросы о ситуации по коронавирусу представителям медицинского и научного сообщества.

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Кутырев Владимир Викторович в ходе совещания с президентом, посвященного коронавирусу, ответил на вопрос главы государства о развитии ситуации с распространением инфекции в России и возможности сократить нерабочие дни введенные в стране. Эксперт заявил, что те меры, которые приняли и принимают власти позволили медицине подготовиться к приему инфицированных пациентов. При этом он подчеркнул важность продолжения работы по тотальному разобщению людей, которая ведется в настоящее время.

"Эффект от этого мы через неделю должны увидеть, в первую очередь по Москве", - подчеркнул Кутырев.

Что же касается вопроса по сокращению в стране нерабочих дней, то, по мнению эксперта, об этом говорить пока рано, нужно вернуться к обсуждению этого вопроса через неделю, когда пройдет инкубационный период после разобщения, и "тогда будет понятно, какие тренды и тенденции в заболеваемости".