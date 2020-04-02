РБК: Парад Победы может пройти без зрителей

02.04.2020 10:32 Комментарии

Власти рассматривают два варианта проведения Парада Победы: или 9 мая, но без зрителей, или перенос мероприятия на осень.

По информации собственных источников РБК близких к Минобороны и администрации президента, власти рассматривают разные возможности проведения Парада Победы. Так, одним из вариантов проведения мероприятия является его перенос на осень, тогда Парад пройдет в обычном режиме. Вторым вариантом является проведение Парада 9 мая, но без приглашения зрителей.