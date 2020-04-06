Назван самый явный симптом COVID-19

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптом заражения COVID-19 является высокая температура.

Харрис отметила, что с этим сталкиваются свыше 90% заболевших. Заразившиеся короновирусом рассказывали, что просыпались посреди ночи в помутнении, не понимая, что с ними происходит. Она также заметила, что после этого больные чувствовали озноб, пишет РИА Новости.

Самым явным симптомом является лихорадка и высокая температура, заключила представитель ВОЗ.

По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заражения COVID-19, свыше 60 тысяч человек умерли. В Российской Федерации выявили 6343 случаев заболевания.