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Русский космос

Назван самый явный симптом COVID-19

06.04.2020 23:59
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Назван самый явный симптом COVID-19

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптом заражения COVID-19 является высокая температура.

Харрис отметила, что с этим сталкиваются свыше 90% заболевших. Заразившиеся короновирусом рассказывали, что просыпались посреди ночи в помутнении, не понимая, что с ними происходит. Она также заметила, что после этого больные чувствовали озноб, пишет РИА Новости.

Самым явным симптомом является лихорадка и высокая температура, заключила представитель ВОЗ.

По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заражения COVID-19, свыше 60 тысяч человек умерли. В Российской Федерации выявили 6343 случаев заболевания.

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