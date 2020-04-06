Врач рассказал, кто пройдёт проверку на иммунитет к коронавирусу

Иммунитет к COVID-19 в первую очередь необходимо будет проверить у тех граждан, кто входит в группу риска, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире телеканала «Москва 24».

Он сообщил, что проверка на иммунитет – это определение антител к вирусу, пишет РИА Новости.

По словам Викулова, для того чтобы разработать более эффективные методы лечения необходимо выяснить, есть ли иммунитет против вируса у не болевших граждан.

Он также заметил, что кроме людей из группы риска, тестирование на антитела пройдут и те, кто выздоровел после COVID-19.

«Антитела всегда проверяют, когда речь идет о запуске вакцинальных и прививочных кампаний», – отметил глава НИЦ.

По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 1,2 млн. больных COVID-19, более 60 тыс. человек умерли.

На текущий момент, согласно данным представленным на портале стопкоронавирус.рф, в Российской Федерации зарегистрировано 6343 случая заболевания коронавирусом, 47 человек умерло, 406 выздоровело.