Россия возобновляет вывоз граждан из-за границы

К вечеру 6 апреля оперштаб представит новый график вывоза россиян из-за границы.

Россия вновь начинает вывозить своих граждан из-за границы. Об этом сообщил премьер страны Михаил Мишустин. Такая информация появилась и на официальном сайте правительства. Сообщается, что к вечеру 6 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России представит новый график возвращения россиян из-за рубежа.

При этом премьер обратился к оставшимся за границей гражданам России. Он просил более ответственно оценивать желание и необходимость возвращения на родину. По его словам, самолеты возвращались в страну практически пустыми, так как люди, заявившие о своем желании вернуться, просто не являлись на посадку, пишет РБК.