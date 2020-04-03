Россия прекратила возврат граждан из-за границы

Отменены все авиарейсы, которые должны были вывозить россиян обратно в Россию вполть до 7 апреля.

Россия полностью остановила международное авиасообщение начиная с 0:00 мск 4 апреля. Такое решение приняли власти страны. При этом, как сообщает Коммерсант, ссылаясь на источники в правительственных кругах и авиационной отрасли, прекратился и возврат граждан России пожелавших вернуться из-за границы. На какой срок будет приостановлено авиасообщение неизвестно, как неизвестно и когда возобновится вывоз россиян обратно в Россию.

Согласно данным рабочей группы по организации возврата россиян из-за границы, в разных странах находится порядка 30 тыс. наших соотечественников, пожелавших вернуться на родину.