Определен максимальный размер кредитов для получения каникул

Правительство утвердило параметры кредитов, по которым банки будут предоставлять отсрочки по платежам.

Банки должны предоставлять россиянам кредитные каникулы. Но под действие нового закона попадают не все. Правительство утвердило параметры тех займов, по которым будут предоставляться отсрочки. Как сообщает РИА Новости, согласно новому распоряжению: