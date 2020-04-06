Определен максимальный размер кредитов для получения каникул
06.04.2020 11:48
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Правительство утвердило параметры кредитов, по которым банки будут предоставлять отсрочки по платежам.
Банки должны предоставлять россиянам кредитные каникулы. Но под действие нового закона попадают не все. Правительство утвердило параметры тех займов, по которым будут предоставляться отсрочки. Как сообщает РИА Новости, согласно новому распоряжению:
- кредитные каникулы могут получить граждане страны, доход которых, по сравнению со среднемесячным доходом прошлого года, уменьшился на 30%;
- максимальный размер кредита для физических лиц должен составлять 250 тыс. рублей;
- индивидуальные предприниматели могут получить кредитные каникулы на кредит до 300 тыс. рублей;
- максимальный размер лимита по кредитной карте должен равняться 100 тыс. рублей;
- максимальный размер автокредита для получения кредитных каникул составляет 600 тыс. рублей;
- для получения кредитных каникул по ипотечному займу и кредитам на нужды, не относящиеся к предпринимательству, их размер не должен превышать 1,5 млн рублей.
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