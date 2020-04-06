Российские предприятия проходят стресс-тесты на устойчивость

Власти разработали стресс-тесты для системообразующих компаний, чтобы протестировать устойчивость предприятий в разных сценариях развития экономики.

Российские системообразующие предприятия и компании проходят тестирование на устойчивость в стрессовых условиях развития экономической ситуации. Два стресс-сценария возможного развития экономики разработали власти страны. Так, согласно одному из вариантов, введенный в России карантин закончится только в начале третьего квартала, а стоимость нефти упадет до $20 за баррель. Второй вариант предполагает более жесткий сценарий - каранатин продлится в течение трех кварталов, а цена на нефть упадет до $10 за баррель. Эту информацию подтвердил РБК информированный источник в Минпромторге.