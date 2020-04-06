Силуанов: Россия готова к "новой реальности" в экономике

Государству необходимо более тщательно планировать расходы существующих ресурсов.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в экономике наступает "новая реальность", но Россия к ней готова. По его словам, страна может противостоять тем сложностям, которые нас ожидают в новых реалиях. Центрабанком накоплен достаточный запас золота и валюты, у правительства также имеются необходимые резервы. При этом Силуанов отметил, что в условиях нехватки ресурсов будут снижаться доходы федерального бюджета, но власти к этому подготовлены.