Роспотребнадзор начинает тестирование на COVID-19 на дому

Тестирование на коронавирус будет проходить на дому на платной основе.

Все желающие пройти тест на коронавирус смогут сделать это не выходя из дома. Как сообщили в Роспотребнадзоре, Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) будет проводить тестирование на COVID-19 в домашних условиях. Причем тестирование пройдет практически без контакта со специалистом лаборатории. Желающий пройти тест получит специальный набор, сам возьмет необходимый образец, а сотрудник CMD отвезет его в лабораторию. Полученный результат поступит на электронную почту проходившего тест.

Данная процедура будет предоставлена начиная с 6 апреля и будет осуществляться на коммерческой основе. Стоимость тестирования пока не сообщается, пишет RT.