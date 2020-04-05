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Русский космос

В России определят количество людей с иммунитетом к COVID-19

05.04.2020 20:19
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В России определят количество людей с иммунитетом к COVID-19

Анна Попова надеется, что в течение десяти дней после начала исследования удастся собрать и изучить данные граждан РФ по иммунитету к коронавирусу.

Роспотребнадзор планирует провести популяционное исследование на количество российских граждан, которые уже имеют иммунитет к новой вирусной пневмонии. Об этом рассказала руководитель ведомства Анна Попова. Она отметила, что соответствующая тест-система будет зарегистрирована на следующей неделе. Ожидается, что в течение десяти дней после начала обследования удастся собрать и изучить данные жителей России по иммунитету к инфекции COVID-19, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что на 5 апреля в стране зарегистрировали 5 389 человек, которые заразились новой вирусной пневмонией.

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