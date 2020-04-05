Автомобили Toyota подорожали в РФ

Toyota повысила цены на популярные марки авто на российском рынке.

Как отмечает «Твоё Авто» более всего цена поднялась на Land Cruiser 200, автомобиль стал дороже на 110 000 руб. Теперь его можно приобрести за 4 985 000 руб.

Автомобиль Toyota Corolla прибавил в цене 29 000 руб., и теперь его стоимость составляет почти 1 250 000 руб.

Среди моделей авто, которые продают по увеличенной стоимости также оказались: Toyota Camry, C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado, Highlander и Fortuner.