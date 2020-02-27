Названы самые популярные авто российской сборки за рубежом

Как отмечает аналитическое агентство «Автостат», в минувшем году сменился лидер по экспорту и им стал кроссовер Skoda Kodiaq, производимый на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.

В прошлом году за рубеж было отправлено 10 тысяч таких авто. На втором месте оказался LADA 4×4. В минувшем году объемы экспорта внедорожника достигли 8 тыс. единиц.

В тройку лидеров также попала отечественная Веста (5,9 тыс. машин). Помимо этого из РФ в остальные страны были поставлены следующие машины: LADA XRAY (1,5 тыс. ед.), Volkswagen Polo (1,4 тыс. ед.), Hyundai Accent/Solaris (1 008 авто), LADA Largus (803 ед.) и другие автомобили, пишет tvoe-avto.