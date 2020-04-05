Ученые: глубоководные черви и бактерии объединяются для сбора метана

Научные специалисты из Калифорнийского технологического института обнаружили метановый симбиоз между червями и бактериями на дне моря, проливающий новый свет на экологию глубоководных сред.

Исследователи обнаружили в морских глубинах червей и бактерий, которые объединяются для сбора метана. Прежде ученые не понимали, почему данный вид червей чаще всего можно встретить вблизи насыщенных метаном территорий.

Специалисты рассказали, что бактерии, относящиеся к семейству Methylococcaceae, присутствуют в органах дыхания червей Laminatubus и Bispira. Они являются метанотрофами (метанотрофные бактерии), которые способны использовать метан в качестве единственного источника как углерода, так и энергии.

«Метанотрофы не только прикрепляются к телу червя, но также, по-видимому, «проглатываются» тканью хозяина», – сообщают ученые.

Черви, длина которых составляет несколько сантиметров, были обнаружены в большом количестве в местах глубоководных метановых утечек, на дне, где богатые углеводородами жидкости вытекают в океан.

Как выяснилось, черви, медленно переваривая бактерии, поглощают углерод и энергию, которые те в свою очередь извлекают из метана, пишет phys.org.

Черви получают питательные вещества из метана в бактериях, что делает их поглотителями углерода, которые прежде были неизвестны.

Похожие черви, окружающие метановые просачивания по всему миру, вероятно, делают то же самое, считают ученые.

«Эти черви долгое время были связаны с утечками метана, но ученые полагали, что они просто питаются бактериями. Мы выяснили, что они объединяются с микробом, чтобы использовать химическую энергию для питания способом, который мы не рассматривали», – сообщила Victoria Orphan, являющаяся одним из авторов исследования.

Ученые отмечают, что метанотрофные бактерии могут действовать как своеобразные биофильтры для метана, уменьшая его поток в атмосферу.