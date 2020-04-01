Исследователи обнаружили, что в Антарктиде существовали тропические леса

Исследователи утверждают, что они нашли доказательства существования тропического леса вблизи Южного полюса 90 млн лет назад, что говорит о том, что климат в то время был исключительно тёплым.

Изображение: R Nicholls

Ученые обнаружили лесную почву мелового периода в 900 км от Южного полюса. Изучив хорошо сохранившиеся корни, пыльцу и споры исследователи пришли к выводу, что мир в то далекое время был значительно теплее, чем считалось прежде.

Открытие и анализ были проведены международной группой ученых во главе с геологами из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия) и исследователей из Имперского колледжа Лондона (Британия).

Статья с результатами работы исследователей была опубликована в научном издании Nature.

«То, что сохранились «следы» древнейшего 90-миллионного леса удивительно, но еще более поражает мир, о котором он рассказывает», – отмечает один из авторов исследования, профессор Tina van de Flierdt.

Согласно выводам ученых, концентрация углекислого газа в атмосфере в то время была значительно больше чем сейчас.

Это был период «царства» динозавров, который также был и самым теплым периодом за последние 140 миллионов лет, с температурой в тропиках до 35 градусов по Цельсию и уровнем моря на 170 м выше, чем в наше время.

До этого было мало что известно об окружающей среде к югу от Северного полярного круга. Теперь ученые обнаружили признаки умеренного тропического леса в регионе, несмотря на четырехмесячную полярную ночь, когда треть каждого года вообще не было живительного солнечного света.

Доказательства наличия антарктического леса были получены из керна отложений, пробуренного на морском дне вблизи ледников Туэйтса и Пайн-Айлэнд в Западной Антарктиде.

Ученые сканировали срез ядра и обнаружили плотную сеть ископаемых корней, которая была настолько хорошо сохранена, что они могли различить отдельные клеточные структуры. Кроме того, образец почвы содержал бесчисленные следы пыльцы и спор от различных растений, включая первые остатки цветковых растений, когда-либо найденных в этих высоких антарктических широтах.

Наличие леса говорит о том, что среднегодовая температура воздуха в данном регионе была около 12 градусов (почти на 2 градуса теплее, чем средняя температура в Германии сегодня). Средние летние температурные показатели достигали 19 градусов. Температура воды в реках и болотах достигала до 20 градусов, а число и интенсивность осадков в Западной Антарктиде были схожи с теми, которые можно наблюдать в современном Уэльсе.

Иллюстрация антарктического тропического леса

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что 90 млн лет назад континент Антарктики был покрыт густой растительностью, и что на Южном полюсе в то время не было ледяной шапки, а концентрация CO2 в атмосфере Земли была несколько раз выше, чем настоящее время, пишет phys.org.