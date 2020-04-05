Премьер дал ряд новых поручений из-за COVID-19

Михаил Мишустин поручил регионам обеспечить готовность медучреждений к приему заразившихся коронавирусом.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета дал ряд новых поручений для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. В частности он призвал перевести пациентов из медицинских учреждений, которые ранее были перепрофилированы для инфицированных COVID-19, в другие больницы. По словам премьера, особое внимание необходимо уделить пациентам, нуждающимся в неотложной помощи, восстанавливающимся после операции и с риском осложнений.

Помимо этого Мишустин поручил укомплектовать медицинские организации средствами индивидуальной защиты и проработать вопрос компенсации больницам уменьшения доходов в связи с сокращением помощи гражданам по обязательному медицинскому страхованию. Также он призвал регионы обеспечить готовность медучреждений к приему заразившихся коронавирусом.

Кроме того премьер распорядился создать единую информационную систему для идентификации россиян, возвращающихся из-за границы, пишет РИА Новости.