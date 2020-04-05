Россиян предупредили о новом виде мошенничества из-за COVID-19

Граждане РФ могут получить информацию о проведении каких-либо мероприятий по дому по телефону диспетчерской службы города.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России привела к появлению нового вида мошенничества. В некоторых городах страны на подъездах жилых домов появились объявления о проведении дезинфекции квартир и лестничных клеток. Управляющие компании и соответствующие службы утверждают, что не имеют никакого отношения к подобного рода объявлениям. По словам собеседников "Российской газеты", санитарная обработка проводится только в общественных местах, а не квартирах.

Комитет по вопросам законности, безопасности и правопорядка Санкт-Петербурга призвал российских граждан не открывать двери незнакомым людям, которые представляются дезинфекторами или сотрудниками спецслужб, поскольку они могут оказаться мошенниками и совершить кражу. Уточняется, что жители страны могут получить информацию о проведении каких-либо мероприятий по дому по телефону диспетчерской службы города.