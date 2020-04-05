В России число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч человек

На сегодняшний день в РФ количество заболевших достигло 5 389 человек.

За последние сутки в Российской Федерации выявили 658 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории страны. Таким образом, на данный момент в России число заразившихся достигло 5 389 человек. Уточняется, что 355 человек выздоровели, 45 человек скончались от осложнений.

Согласно официальным данным ВОЗ, за минувшие 24 часа во всем мире новой вирусной пневмонией заразились 79 332 человека. Общее количество зарегистрированных случаев заболевания на всей планете составляет 1 051 635 человек. За все время от инфекции умерло 56 985 человек. Отмечается, что сейчас наибольшее число случаев заражения по-прежнему наблюдается в Европе.